Рамиль Харисов: От нового закона о такси пострадают все

Российские законы должны в первую очередь защищать россиян и их интересы. Но выходит не всегда так. Взять хотя бы новый закон о такси, который должен был повысить безопасность перевозок, не навредив при этом водителям и их заработку.
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