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ИА Регнум

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Самолет с шестью людьми на борту исчез с радаров острова Нантакет в США

Самолет с шестью людьми на борту исчез с радаров острова Нантакет в США

Береговая охрана США обнаружила обломки медицинского транспортного самолета Gulfstream, на борту которого находились шесть человек, у побережья острова Нантакет в американском штате Массачусетс.

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