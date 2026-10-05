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ТАСС

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Матвиенко рассказала, какой эффект бы дала отмена льгот по НДС на лобстеры

Матвиенко рассказала, какой эффект бы дала отмена льгот по НДС на лобстеры

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Отмена льготы по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на деликатесные продукты, включая лобстеры и лангустины, привела бы к поступлению в бюджет порядка 6 млрд руб.

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