«Отмазки неуместны»: военкор возмутился отсутствием защиты российских дата-центров

Противник атакует дата-центры на нашей территории. Они поражены в Сасове (Рязанская область) и Калуге.
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