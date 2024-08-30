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Мирошник: ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью

Мирошник: ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью

Украинские войска обстреляли жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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