Украинские войска обстреляли жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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