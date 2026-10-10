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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков сделал дубль в матче с «Краснодаром». Букмекеры давали на это коэффициент 19.00

Максим Глушенков сделал дубль в матче с «Краснодаром» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:0, первый тайм). На дубль полузащитника «Зенита» букмекеры давали коэффициент 19.

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