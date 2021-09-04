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В России насчитали более 600 амурских тигров

В России насчитали более 600 амурских тигров

Pixabay Более 600 амурских тигров, по данным экспертов, в настоящее время обитают в России. При этом популяция редких животных только растет, рассказал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в ходе Восточного экономического форума.

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