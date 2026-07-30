📷⚡️Патентование АО «Машиностроительный завод «Арсенал» мобильной версии 130-мм установки А-192М «Армат» вызывает ряд вопросов относительно её выживаемости на современном ТВД.
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📷⚡️Патентование АО «Машиностроительный завод «Арсенал» мобильной версии 130-мм установки А-192М «Армат» вызывает ряд вопросов относительно её выживаемости на современном ТВД.