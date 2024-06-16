Троих молодых людей осудили за изнасилование подростка в Туве

С пострадавшим будет работать психолог В Туве завершился суд над двумя 19-летними и одним 16-летним старшеклассниками, которые в январе 2023 года неоднократно совершили насилие над 10-летним мальчиком в уличном туалете.
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