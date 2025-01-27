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Зурабишвили захотела призвать Трампа защитить Грузию от России

Зурабишвили захотела призвать Трампа защитить Грузию от России

Экс-президент Грузии Зурабишвили попросила США защитить страну от России Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили задействовала личные связи, чтобы призвать главу Белого дома Дональда Трампа защитить страну от России.

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