Зурабишвили захотела призвать Трампа защитить Грузию от России

Экс-президент Грузии Зурабишвили попросила США защитить страну от России Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили задействовала личные связи, чтобы призвать главу Белого дома Дональда Трампа защитить страну от России.
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