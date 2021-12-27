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Тяжеловеса Дэнни Келли расстреляли за рулем автомобиля

30-летний тяжеловес Дэнни Келли-младший (10-3-1, 9 КО) погиб во время перестрелки на дороге в США. Келли расстреляли за рулем внедорожника в городе Темпл-Хиллз, штат Мэриленд.

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