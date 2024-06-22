А я говорил! Экономист Глазьев рассказал, сколько осталось жить доллару США Сегодня

Коллаж автора Пишу про доллар и экономическую ситуацию. И знаете что? Люди не верят. У меня полно комментариев примерно такого содержания: Я оставлю ссылочку на статью, где можно почитать, если хотите, десятки однотипных комментариев о том, что в США все хорошо, а у нас кумовство и коррупция.