Кризис ощутит вся Европа Гурулёв констатировал, что Украина находится в терминальной стадии. По сути, мы наблюдаем агонию.
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А с какой целью Путиным затеяна эта СВО??? Ради чего уничтожается вся Украина? Они, на Украине, ведут отечественную войну, защищают свою Родину от агрессора, России!!! А мы, русские, чего там забыли? Ради чего уничтожено уже больше двух миллионов молодых украинцев в этой мясорубке? Путин, за эти 4,5 года СВО превратил Украину в гигантский морг молодого украинского населения, а Украину в гигантские развалины, которые еще придётся восстанавливать не одно десятилетие. На Украине молодые украинцы, способные воевать, уже заканчиваются. Как я думаю, то российские потери в людской силе адекватны тем украинским, только о них все старательно молчат. Число погибших молодых россиян возраста от 20 до 40 лет, в зоне СВО, держится в строжайшем секрете, но их очень и очень много. Как результат СВО территория нашего городского кладбища за эти четыре года больше чем удвоилась.