Подтверждена теория относительности Эйнштейна

Ученые, работающие в рамках международного совместного проекта DESI, которым руководит Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли (США), проследили, как росла структура Вселенной за последние 11 миллиардов лет, что позволило наиболее точно проверить, как ведет себя гравитация на очень больших масштабах.
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