Подтверждена теория относительности Эйнштейна

Ученые, работающие в рамках международного совместного проекта DESI, которым руководит Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли (США), проследили, как росла структура Вселенной за последние 11 миллиардов лет, что позволило наиболее точно проверить, как ведет себя гравитация на очень больших масштабах.