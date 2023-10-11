Politico: одновременная помощь Украине и Израилю станет причиной раскола НАТО

Одновременная помощь Украине и Израилю станет причиной раскола НАТО, считает издание Politico. Очередная палестинско-израильская война стала неожиданностью для Североатлантического альянса, которому теперь придется распределять поставки боеприпасов и оружия между двумя странами - Украиной и Израилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии