Politico: одновременная помощь Украине и Израилю станет причиной раскола НАТО

Одновременная помощь Украине и Израилю станет причиной раскола НАТО, считает издание Politico. Очередная палестинско-израильская война стала неожиданностью для Североатлантического альянса, которому теперь придется распределять поставки боеприпасов и оружия между двумя странами - Украиной и Израилем.