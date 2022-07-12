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Как безопасно покрасить пластиковое окно

Как безопасно покрасить пластиковое окно

Обновили интерьер, а белые окна не вписываются в цветовую гамму? А может сделали ремонт, не стали менять остекление, а позже захотелось чего-то нестандартного? Сегодня поговорим о том, что добавить цвета остеклению иногда можно своими руками! Преимущества окрашенного профиля Окрашивание не требует особенных усилий или серьезных вложений, а дает не только эстетические, но и эксплуатационные преимущества: легкий ухода — пыль и грязь с гладкой окрашенной поверхности легко оттирается влажной тканью; защита от солнечных лучей — оттенок пластика не меняется вод воздействием ультрафиолета десятилетиями; увеличение периода эксплуатации — цветное полимерное покрытие придает окнам презентабельный вид на долгие годы.

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