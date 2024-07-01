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Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

В доход России были переданы акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (корпорация Roshen), принадлежавшей прежде бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.

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