что-то было Как известно, у каждого времени свои герои! Свои герои у разных народов! Одни олицетворяют собой всё самое лучшее и светлое, что есть в душе народа: храбрость и отвагу, любовь к родному краю и способность пожертвовать собой ради торжества жизни.
Яна Поплавская: "Настало время других героев"
Комментарии
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Алексей Тан
Ты же сам знаешь... мы мужланы... себе ноги не бреем и руки тоже... а вот рожу-у!... то ту каждый день и через день... разными импортными скребками (бритвами) пользуемся.... скребём!.
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13 час.
Евгений Акимов
Не вижу причин огорчаться по поводу лживых героев в лживом государстве. Понятие "герой" нивелировано, равно как и обесценены государственные награды, звания и т.д. и т.п. Живем в таком мире, это реальность над которой нужно насмехаться, а, не сокрушаться.
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12 час.
И
Ирина
Вот и первый лживый херой отозвался....
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7 час.
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