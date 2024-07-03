ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА? ЕДВА ЛИ…

Виталий Кирпиченко Да в том-то и дело. что не может Россия родить подобного. хотя минули и эти 100лет! Вот и мучаемся с проходимцами (в смысле: пришёл-ушёл).

ЕА Евгений Алексеенко С вами согласен,автор обеляет ВВП.,но история ему воздаст!Президент великой страны не имеет права отдавать приказы бороться с коррупцией в верхних эшелонах власти, ужесточать миграционную политику и многое другое. Это позволительно главе Крыма Аксенову, но то что позволительно быку – может быть не совсем достойно для Юпитера? Именно так.