ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА? ЕДВА ЛИ… Ни министр обороны Белоусов, ни глава СК Бастрыкин ничего нового,по сути, не сказали.
ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА? ЕДВА ЛИ…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Да в том-то и дело. что не может Россия родить подобного. хотя минули и эти 100лет! Вот и мучаемся с проходимцами (в смысле: пришёл-ушёл).
Ответить
10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
С вами согласен,автор обеляет ВВП.,но история ему воздаст!Президент великой страны не имеет права отдавать приказы бороться с коррупцией в верхних эшелонах власти, ужесточать миграционную политику и многое другое. Это позволительно главе Крыма Аксенову, но то что позволительно быку – может быть не совсем достойно для Юпитера? Именно так.
Ответить
8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
президент = гарант! Путин словоблуд гарантировать ничего не может, ни пенс.возраст, ни з/п в 2700$ ни спокойной жизни ни уверенности в завтрашнем дне(крокус, Белгород, Севастополь)... когда уйдет всю правду мы узнаем про него и многим она не понравится!!!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии