ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА? ЕДВА ЛИ…

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Да в том-то и дело. что не может Россия родить подобного. хотя минули и эти 100лет! Вот и мучаемся с проходимцами (в смысле: пришёл-ушёл).
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
С вами согласен,автор обеляет ВВП.,но история ему воздаст!Президент великой страны не имеет права отдавать приказы бороться с коррупцией в верхних эшелонах власти, ужесточать миграционную политику и многое другое. Это позволительно главе Крыма Аксенову, но то что позволительно быку – может быть не совсем достойно для Юпитера? Именно так.
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8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
президент = гарант! Путин словоблуд гарантировать ничего не может, ни пенс.возраст, ни з/п в 2700$ ни спокойной жизни ни уверенности в завтрашнем дне(крокус, Белгород, Севастополь)... когда уйдет всю правду мы узнаем про него и многим она не понравится!!!
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7 час.

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