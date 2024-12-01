Как поймать баланс между работой и личной жизнью в эпоху «достигаторства»? 5 правил

Психолог Александрова: реалистичные цели помогают сохранять психическое здоровье. В современном мире стало модно успевать всё: и сделать карьеру мечты, и выстроить здоровые отношения, и уделить время саморазвитию.
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