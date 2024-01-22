Вместо жаренных котлет и колбасы готовлю вкусные мясные запеканки: рассказываю как

Такие запеканки я готовлю в последнее время часто по двум причинам: во-первых, потому что стала стараться готовить меньше жаренного, во-вторых, колбасу в магазинах я все чаще рассматриваю, как музейный экспонат ☺: хорошая стоит дороже смартфонов, а дешевую покупать страшно, во всяком случае часто☺ ….
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