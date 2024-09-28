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Патрушев заявил, что прибалтийские страны модернизируют инфраструктуру для НАТО

Патрушев заявил, что прибалтийские страны модернизируют инфраструктуру для НАТО

О наращивании сил НАТО у границ России говорил сегодня помощник президента Николай Патрушев. Выступая на совещании в Калининградской области, он обратил внимание, что прибалтийские страны модернизируют инфраструктуру для Альянса и регулярно проводят учения, отрабатывая сценарии, направленные конкретно против России.

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