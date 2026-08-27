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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА может возбудить уголовное дело против Инфантино из-за проекта по продаже части прав на ЧМ. Президенту ФИФА вменяют «преступное управление», сумма в 4,2 млрд названа «абсурдно низкой» (The Times)

УЕФА рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против Джанни Инфантино в связи с его планом продажи прав на чемпионат мира, сообщает The Times.

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