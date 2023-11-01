Посол Палестины в ООН назвал преступлением израильский удар по лагерю беженцев

Посол Рияд Мансур, постоянный наблюдатель от Палестины при Организации Объединенных Наций, заявил, что израильский удар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа является преступлением, и призвал Международный уголовный суд (МУС) принять меры.