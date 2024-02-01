Кандидат в президенты США призвала обезглавить руководство Ирана

США должны нанести удар по Ирану с целью уничтожения лидеров Исламской Республики. С таким заявлением в эфире американского телеканала FOX NEWS выступила кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.
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