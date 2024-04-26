Станислав Воскресенский в Китае представил инвестиционный, экономический, образовательный и культурный потенциал Ивановской области

Станислав Воскресенский в Китае представил инвестиционный, экономический, образовательный и культурный потенциал Ивановской областиНаш регион с Китаем связывают особые отношения – в ивановском «Интердоме» учились воспитанники из КНР, сами себя они теперь называют «ивановскими китайцами».