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Иваново

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Станислав Воскресенский в Китае представил инвестиционный, экономический, образовательный и культурный потенциал Ивановской области

Станислав Воскресенский в Китае представил инвестиционный, экономический, образовательный и культурный потенциал Ивановской области

Станислав Воскресенский в Китае представил инвестиционный, экономический, образовательный и культурный потенциал Ивановской областиНаш регион с Китаем связывают особые отношения – в ивановском «Интердоме» учились воспитанники из КНР, сами себя они теперь называют «ивановскими китайцами».

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