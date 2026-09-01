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RT Russia

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Дмитриев заявил об изоляции Европы на фоне диалога России и США

Дмитриев заявил об изоляции Европы на фоне диалога России и США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о беспрецедентной изоляции Европы на фоне диалога России и США. «По мере продолжения диалога между США и Россией европейские поджигатели войны и их фальшивые заявления остаются позади и не имеют значения.

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