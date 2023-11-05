Следователи заинтересовались ДТП с беременной в Парголово, которую сбил самокатчик

Ей диагностировали перелом пястной кости правой руки и тупую травму живота. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с беременной в Парголово, которую сбил самокатчик.
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