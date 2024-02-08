Братчане от 6 до 70 лет могут поучаствовать в зимнем фестивале ГТО

Жителей Братска от 6 до 70 лет (I-XVIII ступени) приглашают принять участие в зимнем фестивале ГТО. Заявки принимаются до 25 февраля 2024 года в Центральном районе города (отдел по спорту городской администрации) и в Падунском (СК «Сибирь»).