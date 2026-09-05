Работа, талантливая во всех отношениях: Сергей Беликов о знаменитой пластинке «По волне моей памяти»

Полвека назад, в сентябре 1976 года, фирма «Мелодия» выпустила пластинку, которой было суждено занять важнейшее место как в истории советской звукозаписи, так и в летописи отечественной популярной музыки в целом.
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