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Газета «Культура»

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Работа, талантливая во всех отношениях: Сергей Беликов о знаменитой пластинке «По волне моей памяти»

Работа, талантливая во всех отношениях: Сергей Беликов о знаменитой пластинке «По волне моей памяти»

Полвека назад, в сентябре 1976 года, фирма «Мелодия» выпустила пластинку, которой было суждено занять важнейшее место как в истории советской звукозаписи, так и в летописи отечественной популярной музыки в целом.

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