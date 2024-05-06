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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гафин о Тюкавине: «Динамо» не мечтает продать Костю в Европу. Это скорее в мыслях журналистов» 

— После гола в ворота «Сочи» трансфер в Европу для Тюкавина стал ближе? — Мы с Костей ориентируемся на то, чтобы в первую очередь мы стали ближе к трофеям.

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