Республика Бурятия глазами охотпользователей

3 июля 2024 года в здании Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова состоялся круглый стол, посвящённый проблемам охоты и охотпользования в Республике Бурятия с участием региональных руководителей отрасли и ведущих охотпользователей.