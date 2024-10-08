Республика Бурятия глазами охотпользователей

3 июля 2024 года в здании Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова состоялся круглый стол, посвящённый проблемам охоты и охотпользования в Республике Бурятия с участием региональных руководителей отрасли и ведущих охотпользователей.
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