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Республика Бурятия глазами охотпользователей

Республика Бурятия глазами охотпользователей

3 июля 2024 года в здании Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова состоялся круглый стол, посвящённый проблемам охоты и охотпользования в Республике Бурятия с участием региональных руководителей отрасли и ведущих охотпользователей.

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