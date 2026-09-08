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Air Tanzania возобновила рейсы в Москву

Air Tanzania возобновила рейсы в Москву

Борт Air Tanzania во вторник, 8 сентября 2026 года, вылетел из Внуково. Об этом проинформировала пресс-служба аэропорта, отметив, что перерыв в сообщении был небольшим – всего несколько дней "О приостановке полетов в Москву авиакомпания объявила 4 сентября, но в тот же день после дополнительной оценки ситуации изменила решение.

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