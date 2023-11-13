График выездов нотариусов Могилевского нотариального округа, осуществляющих свою деятельность в нотариальной конторе Бобруйск...

График выездов нотариусов Могилевского нотариального округа, осуществляющих свою деятельность в нотариальной конторе Бобруйского района, на ноябрь-декабрь 2023 годаНотариусы, за которыми закреплен соответствующий агрогородок, осуществляют выезды в соответствии с графиками при наличии заявок, поступивших в нотариальную контору.
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