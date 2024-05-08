На «Трофейном охотничьем форуме-2024» расскажут о цифровых решениях управления охотхозяйством

На предстоящем "Трофейном охотничьем форуме 2024" обещает быть богатой и содержательной деловая программа, которая призвана бросить свет на актуальные проблемы охраны окружающей природной среды и управления охотничьим хозяйством.
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