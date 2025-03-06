Ход при нем: как Ян Непомнящий вновь выиграл «Аэрофлот Опен»

Ян Непомнящий стал победителем юбилейного шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен – 2025». Благодаря этому успеху 34-летний гроссмейстер заработает 4 млн рублей и получит 20 зачетных очков в FIDE Circuit 2025.
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