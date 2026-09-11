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Крымская газета

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Большой друг Крыма: в Симферополе презентовали книгу о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове

Большой друг Крыма: в Симферополе презентовали книгу о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове

В Симферополе презентовали книгу «Ю.М. Лужков и Крым», вышедшую к 90-летию экс-мэра Москвы. Об этом сообщает"Российская газета".

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