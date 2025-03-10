Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году / © Visualcapitalist СКР показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертности и изменений возрастного состава.