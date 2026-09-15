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Аргументы и Факты

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Собянин: в «Сколкове» открылся первый в России кластер медиатехнологий

Собянин: в «Сколкове» открылся первый в России кластер медиатехнологий

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым принял участие в церемонии открытия второй очереди креативного кластера медиатехнологий в инновационном центре «Сколково».

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