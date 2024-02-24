Девять палестинцев погибли в результате ударов ВВС Израиля по Газе

REUTERS/Mohammed Salem Новый обстрел сектора Газа силами израильских ВВС привел к гибели не менее девяти палестинцев, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца на своей странице в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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