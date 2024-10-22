100 тысяч новых книг подарили библиотекам Крыма

В понедельник федерация независимых профсоюзов России в рамках акции «Книги — детям Крыма» передала региону очередную партию литературы, благодаря чему библиотечный фонд Республики Крым пополнился на 100 тысяч книг.
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