Подполковник Дэвис: Трамп дал понять, что Украина не вступит в НАТО

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп чётко дал понять Зеленскому, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс закрыт, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в запасе Дэниел Дэвис.
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