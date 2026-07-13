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Гаттузо о президенте «Лацио»: «Чем меньше Лотито говорит, тем лучше. У него слишком много мобильных телефонов, это главная проблема»

Дженнаро Гаттузо высказался о президенте « Лацио » Клаудио Лотито . Ранее Гаттузо был назначен главным тренером римского клуба.

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