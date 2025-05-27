Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

В среду в России профессиональный праздник отмечают те, кто держит наши рубежи на замке. Поздравляя военнослужащих и ветеранов пограничных войск, президент России Владимир Путин особенно отметил вклад бойцов в ходе специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии