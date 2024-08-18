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Лукашенко заявил, что Россия может не опасаться проблем от Белоруссии

Лукашенко заявил, что Россия может не опасаться проблем от Белоруссии

Москве не стоит ждать проблем от Минска, так как белорусы всегда были надежными людьми. Об этом в ходе интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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