Лукашенко заявил, что Россия может не опасаться проблем от Белоруссии

Москве не стоит ждать проблем от Минска, так как белорусы всегда были надежными людьми. Об этом в ходе интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии