Расчет «Урагана» группировки «Центр» первым снарядом поразил командный пункт ВСУ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» одним реактивным снарядом уничтожил украинский командный пункт на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
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