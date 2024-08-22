Ни копейки наследства: почему внебрачный сын Михаила Евдокимова остался без денег

Эксклюзивное интервью внебрачного сына Михаила Евдокимова. Правда, что Даниил Белов намерен вступить в борьбу за наследство заслуженного артиста РФ спустя 19 лет после его смерти? Почему ему не досталось ни копейки из богатств знаменитого папы? Как живет наследник юмориста? И собирается ли он брать фамилию отца? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».