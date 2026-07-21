Минобороны рассекретило документы о легендарной Ярцевской операции 1941 года: главное за сутки

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. В Минобороны раскрыли документы о первом срыве блицкрига под Ярцевом, Испания стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026, а замглавы МИД Руденко назвал американские ракетные системы Typhon в Корее прямой угрозой безопасности России.
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