МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. В Минобороны раскрыли документы о первом срыве блицкрига под Ярцевом, Испания стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026, а замглавы МИД Руденко назвал американские ракетные системы Typhon в Корее прямой угрозой безопасности России.