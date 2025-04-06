Военный эксперт раскрыл план ВСУ в Часовом Яре

Военный эксперт Марочко: ВСУ будут удерживать Часов Яр до последнегоПодразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут удерживать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) до последнего, считает военный эксперт Андрей Марочко.
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