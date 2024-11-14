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Сергачев забил «Каролине». У защитника лучшее время в «Юте» (24:45) и 3+8 в 16 матчах

Защитник «Юты» набрал 11-е (3+8) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 16 игр. Сегодня за 24:45 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (0:59 – в большинстве, 7:23 – в меньшинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 6 блок-шотов, полезность – «плюс 1».

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